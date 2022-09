Jadwal BRI Liga 1 2022 Pekan Ini: Dibuka Persis vs PSM, Ditutup Persib vs Persija, Live Indosiar

Bendera di sudut lapangan pada kompetisi BRI Liga 1 2021/2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/8/2021) malam - Jadwal BRI Liga 1 2022 pekan 11 akan dibuka dengan pertandingan Persis vs PSM sedangkan partai penutupnya mempertemukan Persib vs Persija.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal BRI Liga 1 2022 bakal memasuki pekan 11 yang dibuka dengan perseteruan Persis Solo vs PSM Makassar, pada Kamis (29/9/2022).

Kemudian pekan 11 BRI Liga 1 2022 ditutup dengan partai Persib Bandung vs Persija Jakarta, Minggu (2/10/2022).

Laga pembuka Persis Solo vs PSM Makassar maupun penutup Persib Bandung vs Persija Jakarta dapat disaksikan secara live Indosiar.

Baca juga: Persiapan Persib Bandung Hadapi Persija Jakarta: Menangi Uji Tanding hingga Eksperimen Luis Milla

Berikut Jadwal BRI Liga 1 2022 Pekan 11

Kamis, 29 September 2022

16.00 WIB - Barito Putera vs Persik Kediri (Vidio)

16.00 WIB - Persis Solo vs PSM Makassar (Indosiar)

20.30 WIB - PSS Sleman vs Persita Tangerang (Indosiar).

Jumat, 30 September 2022

16.00 WIB - Rans Nusantara FC vs Dewa United (Indosiar)

20.30 WIB - Bali United vs Persikabo 1973 (Indosiar)

Sabtu, 1 Oktober 2022

15.30 WIB - Borneo FC vs Madura United (Indosiar)

20.00 WIB - Arema FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar)