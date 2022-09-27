UEFA Nations League

Link Live Streaming Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League, Tonton Lewat HP

Berikut link live streaming Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League yang digelar pada hari Rabu, (28/9/2022) dini hari WIB.

Penulis: deivor ismanto
Editor: Dwi Setiawan
zoom-inlihat foto Link Live Streaming Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League, Tonton Lewat HP
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Link Live Streaming Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League, Tonton Lewat HP 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League.

Duel Portugal vs Spanyol dalam lanjutan Grup 2 UEFA Nations League A tersaji pada Rabu, (28/9/2022) dini hari WIB.

Laga Portugal vs Spanyol bakal dilaksanakan di Stadion Municipal de Braga kick off pukul 01.45 WIB dapat disaksikan lewat link live streaming berikut:

Para pemain Portugal merayakan gol keempat timnya selama pertandingan sepak bola UEFA Nations League, liga A grup 2 antara Republik Ceko dan Portugal di Fortuna Arena di Praha, Republik Ceko, pada 24 September 2022.
Para pemain Portugal merayakan gol keempat timnya selama pertandingan sepak bola UEFA Nations League, liga A grup 2 antara Republik Ceko dan Portugal di Fortuna Arena di Praha, Republik Ceko, pada 24 September 2022. (MICHAL CIZEK / AFP)

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Link di sini

Link di sini

Link di sini

Preview Portugal vs Spanyol:

Portugal bakal kembali diperkuat oleh Joao Cancelo yang sebelumnya harus menepi karena cedera.

Artinya, Fernando Santos bakal tampil dengan kekuatan penuh kala berjumpa Spanyol.

Cancelo bakal mengisi pos bek kiri Portugal untuk membantu Diogo Jota yang tampil di winger kiri.

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Sumber: TribunSolo.com
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