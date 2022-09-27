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Link Live Streaming Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League, Tonton Lewat HP
Berikut link live streaming Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League yang digelar pada hari Rabu, (28/9/2022) dini hari WIB.
Penulis: deivor ismanto
Editor: Dwi Setiawan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming Portugal vs Spanyol di UEFA Nations League.
Duel Portugal vs Spanyol dalam lanjutan Grup 2 UEFA Nations League A tersaji pada Rabu, (28/9/2022) dini hari WIB.
Laga Portugal vs Spanyol bakal dilaksanakan di Stadion Municipal de Braga kick off pukul 01.45 WIB dapat disaksikan lewat link live streaming berikut:
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Preview Portugal vs Spanyol:
Portugal bakal kembali diperkuat oleh Joao Cancelo yang sebelumnya harus menepi karena cedera.
Artinya, Fernando Santos bakal tampil dengan kekuatan penuh kala berjumpa Spanyol.
Cancelo bakal mengisi pos bek kiri Portugal untuk membantu Diogo Jota yang tampil di winger kiri.
Sumber: TribunSolo.com
Live streaming Portugal vs Spanyol
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