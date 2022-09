PSIS vs Bhayangkara FC, Widodo Sebut Psikis Skuad The Guardian Terangkat Jauhi Zona Degradasi

Skuat tim Bhayangkara FC. Tim berjuluk The Guardian ini bersiap melakoni laga away ke markas PSIS Semarang pada Minggu (2/10/2022).

PSIS vs Bhayangkara FC, Widodo C Putro Sebut Psikis Skuad The Guardian Terangkat Jauhi Zona Degradasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bhayangkara FC melakukan pemusatan latihan di Lapangan Maleber, Cianjur, Jawa Barat saat Liga 1 jeda FIFA Matchday.

Pelatih kepala Bhayangkara FC, Widodo Cahyono Putro mengatakan dalam TC tersebut anak asuhnya mulai semakin solid.

Khususnya psikologis para pemain yang sempat down lantaran hingga pekan ke-10 ini berada di peringkat ke-10.

Ia pun berharap setelah dari TC ini, Awan Setho dkk bisa bangkit sehingga bisa menjauh dari zona degradasi.

“Saya lihat dari training camp di Maleber, Psikis pemain bisa kembali terangkat. Mereka bisa menangkap beberapa materi latihan dan terpenting mereka tetap berjuang di dalam latihan dan tentu saya berharap bisa diaplikasikan di kompetisi nanti,” kata Widodo.

“Situasi dan suasana yang terjadi juga sangat bagus tentu saya berharap tidak usah terlalu lama memikirkan apa yang sudah kita lewati. Akan tetapi bagaimana caranya bisa menatap ke depan. Kita harus berbenah dan cepat beradaptasi untuk mengambil hal positif ke depan,” sambungnya.

Bhayangkara FC kini bersiap melakoni laga away ke markas PSIS Semarang pada Minggu (2/10/2022).

Widodo pun berharap jelang menghadapi PSIS Semarang para pemainnya bisa menjaga fisik agar tetap bugar.

“Kami masih punya sekitar lima hari sebelum bertemu PSIS. Kami akan maksimalkan hal itu. Dan yang saya harapkan adalah, para pemain bisa menjaga kondisi dan semuanya bisa fit untuk laga nanti,” tutup Widodo