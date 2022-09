Sorotan Hasil Persis vs PSM, Kartu Merah Konyol Jaimerson, Striker Shin Tae-yong Gagal di One on One

Sorotan Hasil Persis vs PSM, Kartu Merah Konyol Jaimerson, Striker Muda Shin Tae-yong Gagal di One on One

TRIBUNNEWS.COM - Hasil Persis Solo vs PSM Makassar, tim tamu berjuluk Juku Eja tak mampu memenangi laga meskipun unggul jumlah pemain.

Skor Persis Solo vs PSM Makassar berakhir imbang dengan skor 1-1 pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 di Stadion Manahan, Solo, Kamis (29/9/2022).

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut sorotan hasil imbang Persis Solo vs PSM Makassar:

Para Pencetak Gol

Striker Persis Solo, Irfan Jauhari bersiap menyambut bola dengan dadanya dalam laga lanjutan penyisihan Grup A Piala Presiden 2022 antara Persis Solo melawan Persita Tangerang di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (27/6/2022) malam. Persita Tangerang menang dengan skor 1-0 (1-0) berkat gol Elisa Yahya Basna (45'). TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA (TRIBUNNEWS/MUHAMMAD NURSINA)

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, kedua tim ini bermain imbang dengan skor 1-1.

Irfan Jauhari menjadi pencetak gol di kubu Persis Solo pada menit ke-23.

Sementara di kubu PSM Makassar, Kenzo Nambu menjadi dewa penyelamat setelah mencetak gol penyeimbang di menit ke-44.

Hasil ini membuat kedua tim sama-sama tak beranjak dari posisi klasemen sementara Liga 1 2022-2023 mereka saat ini.

Terganggu Rumput Stadion