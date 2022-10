Live Streaming Inter Milan vs AS Roma via Vidio.com, Lautaro dan Dybala Starter Malam Ini

Pemain Inter Milan Lautaro Martinez di laga antara Cagliari dan Inter pada 15 Mei 2022 di arena Sardegna. Link live streaming Inter Milan vs AS Roma via Vidio.com tersedia dalam artikel ini.

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming Inter Milan vs AS Roma via Vidio.com beserta susunan pemainnya tersedia dalam artikel ini.

Laga antara Inter Milan vs AS Roma dapat disaksikan via live streaming Vidio.com pada Sabtu (1/10/2022) pukul 23.00 WIB.

Inter Milan akan diperkuat oleh Lautaro Martinez sejak awal laga.

Gelandang Inter Milan Denzel Dumfries (kanan) merayakan gol kedua timnya pada pertandingan Grup C Liga Champions melawan Viktoria Plzen di Plzen, Republik Ceko, pada 13 September 2022. Link live streaming Inter Milan vs AS Roma via Vidio.com tersedia dalam artikel ini. (Michal Cizek / AFP)

Baca juga: Live Streaming TV Online Inter Milan vs AS Roma di Bein Sports 1, Tonton Pukul 23.00 WIB

Sementara itu, AS Roma juga akan menampilkan Paulo Dybala dari menit pertama.

Berikut ini link live streaming dan susunan pemain kedua tim.

Link Streaming Inter Milan vs AS Roma

Link Live Streaming

Susunan Pemain

Inter Milan

Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Dzeko

AS Roma

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Zaniolo

5 Pertemuan Terakhir

23-04-2022 Inter 3-1 Roma (Serie A)

09-02-2022 Inter 2-0 Roma (Coppa Italia)

05-12-2021 Roma 0-3 Inter (Serie A)

13-05-2021 Inter 3-1 Roma (Serie A)

10-01-2021 Roma 2-2 Inter (Serie A)

(Tribunnews.com/Guruh)