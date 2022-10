Wak Haji Karim Trending Topic Setelah Benzema Meraih Trofi Ballon D'or, Tahun Ini Barokah Banget

TRIBUNNEWS.COM- Frasa Wak Haji Karim Benzema sempat trending topic beberapa jam setelah Karim Benzema meraih penghargaan Ballon d'Or 2022.

Banyak netizen yang berasal dari Asia Tenggara menuliska Karim Benzema dengan sebutan Wak Haji Karim.

Mereka menuliskan ucapan selamat atas keberhasilan Wak Haji Karim Benzema meraih penghargaan Ballon d'Or untuk yang pertama kalinya.

Meraih Ballon d'Or bagi Wak Haji Karim Benzema menjadi inspirasi untuk banyak orang, bahwa siapapun yang bekerja keras suatu saat akan memetik hasilnya.

PrestasiKarim Benzema diraih dengan perjuangan keras.

Salah satu momen berkesan yang dibagikan netizen adalah ketika momen ketika Ballon d'Or saat itu diraih Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo berpose dengan para pemain Real Madrid lain yang mendapatkan penghargaan lain pada musim ini.

Mereka adalah Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, James Rodríguez.

Karim Benzema pada momen itu berada di posisi terdekat dengan deretan empat pemain Real Madrid itu.

Dia menyaksikan momen itu dari belakang dertan empat pemain itu dengan tersenyum sambil bertepuk tangan.

Ya, siapa sangka pada usianya yang sudah tidak muda lagi, Karim Benzema meraih trofi Ballon d'Or, salah satu penghargaan pemain terbaik dunia.

Momen mengharukan itu dishare oleh beberapa netizen di Twitter dengan menuliskan Karim Benzema dengan sebutan Wak Haji Karim Benzema.

"Di Paris angkat trofi UCL ke-14, Di Paris menang BallonDor 2022. Tahun ini Wak Haji barokah banget di negara asal," tulis salah seorang netizen.

"Work hard and be happy for another, so your day will be better soon! He work for it and he deserves it. Congrat's Wak Haji Benzema," tulis yang lainnya.