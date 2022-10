Jadwal Liga Eropa HJK Helsinki vs AS Roma: Laga Hidup Mati Giallorossi, Menang atau Turun Kasta

Para pemain Roma merayakan kemenangan setelah memenangkan pertandingan sepak bola leg kedua semifinal Liga Konferensi UEFA antara AS Roma dan Leicester City di Stadion Olimpiade di Roma, pada 5 Mei 2022 - Jadwal Liga Eropa malam ini antara HJK Helsinki vs AS Roma.

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga Eropa matchday kelima akan menyajikan pertandingan menarik antara HJK Helsinki vs AS Roma di Finlandia.

Grup C Liga Eropa menggelar duel HJK Helsinki vs AS Roma di Stadion Sonera, Jumat (28/10/2022) pukul 02.00 WIB.

Ini menjadi pertandingan krusial bagi AS Roma. Skuad asuhan Jose Mourinho wajib memetik kemenangan untuk menjaga asa finis dua besar klasemen akhir grup C.

Bek AS Roma Inggris Chris Smalling (CR Belakang) merayakan setelah mencetak gol selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter dan AS Roma pada 1 Oktober 2022 di stadion Giuseppe-Meazza (San Siro) di Milan. (Isabella BONOTTO / AFP)

Di atas kertas, Giallorossi, julukan Roma, lebih diunggulkan ketimbang HJK Helsinki.

Sejumlah faktor mendasari, mulai dari kualitas pelatih hingga komposisi skuad yang terbilang jomplang.

Namun berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. HJK Helsinki yang bertindak sebagai tuan rumah dipastikan tak bisa lolos ke fase selanjutnya di Liga Eropa.

Artinya, mereka dapat bermain nothing to lose dan memberikan perlawanan alot kepada Serigala Ibu Kota (AS Roma).

Pemuncak klasemen grup C saat ini adalah Real Betis dengan 10 angka, diikuti Ludogorets (7), AS Roma (4), dan HJK Helsinki (1).

Roma dipastikan tak bisa melenggang ke babak 16 secara otomatis. Meski menyapu dua kemenangan sisa, maka maksimal poin yang diperoleh adalah 10.

Sama dengan Real Betis dengan skenario wakil Spanyol ini menelan kekalahan di sepasang laga terakhir.

Berkaca pada head to head, Real Betis berhak menjadi pemuncak klasemen dengan sekali imbang dan satu kemenangan ketika bersua Roma.

Ancaman Serigala Ibu Kota Turun Kasta

AS Roma wajib meraih hasil positif dalam lawatannya ke Finalandia kali ini.

Jika tidak, maka skenario Giallorossi untuk turun kasta ke UEFA Conference League semakin mengemuka.