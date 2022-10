Kematangan Jose Mourinho di Tengah Badai Cedera AS Roma, The Special One Angkat Pemain Muda

Isabella BONOTTO / AFP

Pelatih AS Roma Jose Mourinho (kiri) berbicara kepada Jordan Veretout selama pertandingan semifinal Liga Konferensi UEFA antara AS Roma dan Leicester City di Stadion Olimpiade pada 5 Mei 2022. Jose Mourinho mulai melibatkan beberapa pemain muda didikan AS Roma dalam pertandingan-pertandingan Giallorossi.