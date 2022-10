Live Skor Hasil Man United vs Sheriff Liga Eropa: Setan Merah Unggul 1-0 di Babak Pertama

Lindsey Parnaby / AFP

Live skor hasil Manchester United vs Sheriff Tiraspol di Liga Eropa pada Jumat, (28/10/2022) dini hari WIB - Striker FC Sheriff Nigeria Iyayi Atiemwen )C_ bersaing dengan bek Manchester United Argentina Lisandro Martinez (kiri) dan gelandang Manchester United Brazil Casemiro selama pertandingan sepak bola Grup E UEFA Europa League antara Manchester United dan Sheriff Tiraspol, di stadion Old Trafford, di Manchester, utara -Inggris barat, pada 27 Oktober 2022. Lindsey Parnaby / AFP