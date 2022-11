Live Streaming AC Milan Vs Fiorentina, Messias Ambyar di Laga Final Rossoneri pada 2022

TRIBUNNEWS.COM - Live streaming AC Milan vs Fiorentina pada lanjutan Serie A Liga Italia akan dilangsungkan Senin (14/11/2022) dini hari.

Live streaming AC Milan vs Fiorentina akan ditayangkan secara langsung dan live streaming via beIN Sports 1 Indonesia, kick off pukul 00:00 WIB.

AC Milan akan berupaya untuk bisa memenangkan laga di depan pendukungnya sendiri menghadapi Fiorentina pada pertandingan terakhir Rossoneri di Serie A pada 2022.

Pertandingan digelar di Giuseppe Meazza, San Siro pada Senin (14/11) dini hari.

Ini adalah pertandingan terakhir AC Milan di Serie A pada tahun 2022 sebelum menghadapi jeda Piala Dunia.

Pertandingan Serie A berikutnya baru digelar pada 4 Januari 2023 menghadapi Salernitana.

Serie A bergulir dengan putaran pertandingan akhir pekan ini saat Fiorentina bertemu dengan tim AC Milan asuhan Stefano Pioli dalam pertandingan penting.

Fiorentina saat ini berada di posisi ke-10 klasemen Serie A, mereka dirundung ketidakkonsistenan pada musim ini.

Para pemain AC Milan merayakan kemenangan 4-0 atas RB Salzburg pada akhir pertandingan sepak bola Grup E Liga Champions UEFA di San Siro, pada 2 November 2022. (Miguel MEDINA / AFP)

La Viola mengalahkan Salernitana dengan kemenangan 2-1 minggu ini dan mereka akan tampil percaya diri menjelang pertandingan ini.

AC Milan, di sisi lain, berada di posisi ketiga di klasemen liga Serie A. Rossoneri cukup impresif sejauh musim ini.

Rossoneri ditahan imbang 0-0 oleh Cremonense di pertandingan sebelumnya dan harus bangkit kembali akhir pekan ini.

AC Milan menghadapi risiko bermain tanpa Junior Messias untuk pertandingan terakhir mereka di tahun kalender 2022 melawan Fiorentina.

Rossoneri menandatangani pemain sayap Brasil berusia 31 tahun dengan kontrak permanen dari Cremonese di musim panas setelah musim yang sukses dengan status pinjaman.