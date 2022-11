Jadwal Bola Hari Ini 23 November: Jerman vs Jepang, Maroko vs Kroasia hingga Live SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola hari ini menyajikan laga Piala Dunia 2022 Qatar, Rabu (23/11/2022) hingga Kamis (24/11/2022) dini hari WIB.

Jadwal tayang Piala Dunia 2022 Qatar live SCTV, MOJI, maupun bisa diakses via streaming Vidio.com.

Ada empat pertandingan Piala Dunia 2022 yang berlangsung hari ini, meliputi Maroko vs Kroasia, Jerman vs Jepang, Spanyol vs Kosta Rika dan Belgia vs Kanada

Jadwal Penyisihan Grup E Piala Dunia 2022 Qatar (Grafis Tribunnews.com)

Jadwal Bola Hari Ini

Rabu, 23 November 2022

17.00 WIB - Maroko vs Kroasia - (SCTV, Vidio)

20.00 WIB - Jerman vs Jepang - (SCTV, Vidio)

23.00 WIB - Spanyol vs Kosta Rika - (SCTV, Vidio)

Kamis, 24 November 2022

02.00 WIB - Belgia vs Kanada- (SCTV, Vidio)

Link Live Streaming Piala Dunia 2022

Preview Jerman vs Jepang

