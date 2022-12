Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Belanda vs Amerika Serikat, Piala Dunia 2022 Live SCTV

AFP/ALBERTO PIZZOLI

Jadwal bola malam ini dari Piala Dunia 2022 live SCTV dan Indosiar menyuguhkan dua laga, Belanda vs Amerika Serikat dan Argentina vs Australia. - Pemain Belanda berpose untuk foto tim sebelum pertandingan sepak bola Grup A Piala Dunia 2022 Qatar antara Belanda dan Qatar di Stadion Al-Bayt di Al Khor, utara Doha pada 29 November 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)