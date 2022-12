Jonathan Cantillana Beri Sinyal akan Hengkang dari PSIS, Singgung Keluarga dalam Situasi Sulit

TRIBUNNEWS.COM - Pemain asing milik PSIS Semarang, Jonathan Cantillana memberi sinyal akan segera meninggalkan klub Panser Biru.

Hal tersebut ditulis Jonathan Cantillana melalui akun Instagram miliknya setelah PSIS menang telak atas Madura United.

Diketahui, PSIS Semarang baru saja menang atas Madura United dalam laga lanjutan Liga 1 yang kembali digelar setelah tragedi Kanjuruhan.

Nama Jonathan Cantillana juga masuk di papan skor setelah pemain asal Palestina tersebut berhasil mengeksekusi tenangan penalti.

Meski tampil menawan, Jonathan Cantillana nampaknya beri sinyal akan hengkang dari PSIS.

Baca juga: Hasil Liga 1 2022: PSIS Semarang Libas Madura United 3-0, Mahesa Jenar Ngamuk di Babak Kedua

Setidaknya, Jonathan Cantillana akan bermain lima laga lagi untuk PSIS sebelum kembali pada keluarga.

"5 pertandingan berikutnya saya pikir akan menjadi yang terakhir dengan jersey ini.

Kami akan berjuang di setiap pertandingan untuk menyelesaikannya dengan cara terbaik.

Dan kemudian kembali ke keluarga saya dan memikirkan tantangan baru bersama (sepak bola)," tulis akun @jonathancantillana_10 pada Selasa (6/12/2022).

Sinyal Jonathan Cantillana hengkang dari PSIS Semarang

Bahkan dalam ungguhan Instagram, Cantillana mempersembahkan kemenangan yang PSIS dapat atas Madura United untuk sang istri.

Tak detail, namun Cantillana menyebut kondisi keluarganya sedang dalam kondisi sulit.

"Very happy for the win and the goal.

It has been a very difficult week for my family.

He dedicated this victory to my wife.