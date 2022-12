Jadwal Bola Malam Ini 18 Desember: Ada Big Match Liga 1 & Final Piala Dunia 2022, Live Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menghadirkan laga big match dari Liga 1 2022/2023 dan Piala Dunia 2022 pada Minggu, (18/12/2022).

Partai pekan ke-15 Liga 1 2022/2023 dan final Piala Dunia 2022 bakal disiarkan oleh SCTV dan Indosiar yang dapat diakses lewat layanan streaming Vidio.

Dari pekan ke-15 Liga 1 2022/2023 menyuguhkan big match Persis Solo vs Persib Bandung di Stadion Sultan Agung pada pukul 16.15 WIB

Sedangkan final Piala Dunia 2022 antara Argentina vs Prancis dijadwalkan kick off pukul 22.00 WIB di Stadion Lusail.

Jadwal Bola Malam Ini

Minggu, 18 Desember 2022

Liga 1 2022/2023

Pukul 16.15 WIB - Persis Solo vs Persib Bandung (Live Indosiar)

Final Piala Dunia 2022

Pukul 22.00 WIB - Argentina vs Prancis (Live SCTV)

Duel Messi vs Mbappe Raih Sepatu Emas

Lionel Messi belum saja habis di usia 35 tahun, perannya bagi Argentina begitu krusial sebagai playmaker maupun goal getter.

Catatan 5 gol dan 3 assistnya adalah bukti dari betapa magisnya pemain milik PSG itu.

Namun, Messi nampaknya peduli setan dengan trofi individu, yang ia butuhkan adalah gelar Piala Dunia 2022 untuk Argentina yang ia tunggu-tunggu.