Josko Gvardiol Man of the Match Laga Kroasia vs Maroko di Perebutan Juara Ketiga Piala Dunia 2022

Bek Timnas Kroasia, #20 Josko Gvardiol merayakan gol pembuka yang dicetaknya dalam laga play-off perebutan tempat ketiga Piala Dunia Qatar 2022 antara Kroasia melawan Maroko di Khalifa International Stadium, di Doha, Qatar, Sabtu (17/12/2022) waktu setempat. Josko Gvardiol, menjadi Man of the Match (MOTM) laga perebutan juara ketiga Piala Dunia 2022 antara Kroasia vs Maroko. Ia sukses cetak 1 gol. AFP/JACK GUEZ