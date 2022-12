Jadwal Liga 1 Pekan 16: PSM vs PSIS Pembuka hingga Duel Persib vs Persita Live Indosiar

Pemain Persebaya Surabaya - Simak jadwal Liga 1 pekan 16 mulai besok, Senin (19/12/2022) PSM vs PSIS Semarang jadi pembuka hingga duel Persib Bandung vs Persita live di Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal lengkap Liga 1 pekan 16 yang live di Indosiar dan Vidio.com.

Pada Liga 1 pekan 16, akan dibuka dengan tiga laga yang digelar mulai besok, Senin (19/12/2022).

Tiga laga tersebut yakni RANS Nusantara vs Borneo FC dan PSM Makassar vs PSIS Semarang dan terakhir Bali United vs PSS Sleman.

Besok tentu akan jadi laga sulit bagi RANS Nusantara.

Setelah berusaha keluar dari juru kunci Klasemen, kini RANS Nusantara harus hadapi pemuncak klasemen Borneo FC.

Sementara PSM juga masih berusaha kembali ke jalur kemenangan.

Di pekan sebelumnya label unbeaten PSM dihapus oleh Madura United.

Kini PSM Makassar harus kembali menang demi menjaga asa raih gelar juara Liga 1.

Dikutip dari situs resmi ligaindonesiabaru.com, semua pertandingan Liga 1 di pekan 16 akan disiarkan langsung di Indosiar.

Berikut jadwal lengkap Liga 1 pekan 16, dikutip dari situs resmi Liga Indonesia:

Senin, 19 Desember 2022

15.00 WIB - RANS Nusantara vs Borneo FC (Stadion Manahan)

18.00 WIB - PSM Makassar vs PSIS Semarang (Stadion Sultan Agung)

20.15 WIB - Bali United vs PSS Sleman (Stadion Manahan)