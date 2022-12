Hasil Babak I Bhayangkara FC vs Arema FC Liga 1: Kasim Botan Bawa The Guardians Unggul 1-0

TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina

Ekspresi pesepak bola Bhayangkara FC, Kasim Botan setelah mencetak gol timnya dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 antara Bhayangkara FC vs Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Jumat (23/12/2022) malam. Hasil babak pertama laga Bhayangkara FC vs Arema FC di pekan ke-17 Liga 1 2022. The Guardian unggul dengan skor 1-0. TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina