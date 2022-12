Update Ranking FIFA Terbaru: Brasil Tetap Teratas, Indonesia ke-151 Melesat 13 Tingkat dalam Setahun

TRIBUNNEWS.COM - Update daftar ranking FIFA telah diperbarui pasca-berakhirnya gelaran Piala Dunia 2022.

Dalam daftar ranking FIFA terbaru per 22 Desember, posisi teratas masih dikuasai oleh Timnas Brasil meski poinnya berkurang 0,53 setelah hanya mampu melaju sampai perempat final Piala Dunia 2022.

Argentina yang merupakan Juara Piala Dunia 2022 naik satu peringkat menempel ketat Brasil di urutan kedua berkat tambahan 64,50 poin dan total mengumpulkan 1.838,38 poin.

Di bawahnya ada Prancis yang merupakan runner-up Piala Dunia 2022 dengan koleksi 1.823,39 poin, bertambah 63,61 poin.

Sementara itu, Belgia terlempar ke urutan 4. Kiprah De Bruyne dkk yang tampil buruk dan tak lolos fase grup Piala Dunia 2022 membuat Setan Merah kehilangan 35,41 poin dari semula 1816,71 menjadi 1781,3 poin.

Di posisi kelima, masih ditempati Inggris yang tampil sampai perempat final dengan jumlah poin 1.774,19.

Sementara itu, Maroko yang membuat banyak kejutan dan menembus Semifinal Piala Dunia 2022 berhasil melesat ke urutan 11.

Maroko naik 11 tingkat berkat tambahan 108,85 poin dan kini mengumpulkan 1672,35 poin.

Faktanya, Singa Atlas, julukan Timnas Maroko adalah tim dengan kenaikan tertinggi tahun ini, setelah mengumpulkan tidak kurang dari 142 poin selama 12 bulan terakhir.

Demikian pula, Australia (27, plus 11) dan Kamerun (33, plus 10), berkat tampil di Piala Dunia, mereka masing-masing naik 11 dan 10 tingkat.

Sementara Arab Saudi (49, plus 2), yang mengalahkan Argentina di fase grup di Qatar naik ke 50 besar.

Bagaimana Indonesia?

Indonesia kini naik satu tingkat ke peringkat 151, kini berada di bawah Liberia dengan selisih 15,76 poin.

Sejatinya poin Indonesia tidak bertambah, skuad Garuda belum menjalani pertandingan resmi setelah mengalahkan Curacao pada September lalu.

Namun karena tim yang menempati sebelumnya, yakni Andorra, menelan kekalahan pada FIFA matchday November lalu, maka harus berkurang poinnya dan turun peringkat ke 153.

Dilansir laman FIFA, secara total ada tujuh tim yang telah naik lebih dari sepuluh peringkat sejak Desember 2021 dan Indonesia termasuk di dalamnya.

7 Timnas tersebut yakni, Gambia (126, plus 24), Maroko (11, plus 17), Kosta Rika (32, plus 17), Kamerun (33, plus 17 ), Guinea Ekuatorial (peringkat 98, plus 16), Indonesia (peringkat 151, plus 13) dan Kuba (peringkat 168, plus 11).

Pemimpin: Brasil (tidak berubah)

Bergerak ke 10 besar: Kroasia (7, ditambah 5)

Bergerak dari 10 besar: Denmark (18, dikurangi 8)

Pergerakan poin terbesar: Maroko (ditambah 108,85 poin)

Perpindahan terbesar berdasarkan tempat: Australia, Maroko (ditambah 11 tempat)

Penurunan poin terbesar: Denmark (minus 58,46 poin)

Penurunan terbesar berdasarkan tempat: Kanada (minus 12 tempat)

Peringkat Dunia FIFA berikutnya akan dipublikasikan pada 6 April 2023.

