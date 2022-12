Bursa Transfer Persebaya: Irfan Jaya Dirumorkan CLBK, Striker Youssef Ezzejjari Gabung Bajul Ijo?

TRIBUNNEWS.COM - Update berita bursa transfer Persebaya Surabaya di jeda paruh musim 2022/2023.

Ada sederet nama yang dikabarkan akan bergabung dengan skuad berjuluk Bajul Ijo di putaran kedua Liga 1.

Ada dari sang mantan, Irfan Jaya hingga striker milik Bhayangkara FC Youssef Ezzejjari yang terseret kabar akan masuk Persebaya.

Siapa saja nama pemain yang dikaitkan dengan Persebaya untuk melewati sisa laga di Liga 1 2022/2023?

1. Irfan Jaya

Ya, nama Irfan Jaya dikabarkan akan CLBK dengan klub berjersey hijau kebanggan warga Surabaya ini.

Kabar tersebut beredar melalui akun twitter spesialis statistik dan transfer Persebaya, StatsRawon.

"Persebaya are now rumored on Irfan Jaya. The Indonesian international is expected to join his former club from Bali United with loan spell until end of season."

(Persebaya kini dirumorkan dengan Irfan Jaya. Pemain Timnas Indonesia itu diharapkan bakal gabung dengan mantan klubnya dari Bali United sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim)

Pemain Timnas Indonesia Irfan Jaya melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Malaysia pada pertandingan sepak bola Grup B Piala AFF Suzuki 2020 antara Malaysia dan Indonesia di Stadion Nasional di Singapura, Minggu (19/12/2021). Indonesia berhasil menekuk Malaysia dengan skor 4-1 dan lolos ke semifinal. TRIBUNNEWS/PSSI (PSSI/)

Pemain berusia 26 tahun tersebut sebelumnya pernah berseragam Persebaya di tahun 2018-2020 silam.

Dari tiga musim berseragam Bajul Ijo, Irfan Jaya mencatatkan 60 penampilan, 18 gol dan 11 assist.

Rumor baliknya Irfan Jaya diperkuat dengan kurangnya menit bermain yang didapatkan oleh Irfan Jaya di Bali United.

Bergabung sejak pertengahan musim lalu, 23 penampilan (840 menit) dan mencatatkan 3 gol dan 3 assist

2. Ardi Idrus