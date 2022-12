Link Live Streaming iNews TV Kamboja vs Brunei di Piala AFF 2022, Kick-off Jam 17.00 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Link live streaming laga Kamboja vs Brunei di Piala AFF 2022 sore ini.

Laga Kamboja vs Brunei digelar di Morodok Techo National Stadium hari ini, Kamis (29/12/2022).

Pertandingan Kamboja vs Brunei akan kick off hampir bersamaan dengan laga Indonesia vs Thailand, yakni pada jam 17.00 WIB.

Duel Kamboja vs Brunei akan disiarkan secara langsung di iNews TV dan dapat disaksikan melalui live streaming di RCTI+.

Kamboja masih memiliki kesempatan untuk merebut tiket semifinal Piala AFF 2022.

Jika anak asuh Keisuke Honda, mampu merengkuh kemenangan hari ini, setidaknya poin mereka akan sama dengan Indonesia.

Namun bukan pekerjaan mudah menyalip posisi kedua.

Kamboja harus mengejar selisih delapan gol yang dimiliki Indonesia.

Itupun berharap Indonesia tak menambah pundi-pundi gol dan justru kebobolan dari Thailand.

Sementara Brunei harus rela menjadi lumbung gol bagi tim lawan di grup A Piala AFF 2022.

Dari tiga kali laga, Brunei sudah menelan tiga kekalahan beruntun.

Bahkan gawang Brunei sudah kebobolan 16 gol.

