Transfer PSS Sleman Liga 1: Jandia Eka Putra dan Mychell Chagas Resmi Pamit, Incar King Eze?

TRIBUNNEWS.COM - Simak informasi transfer PSS Sleman di paruh musim Liga 1 2022/2023.

Setidaknya sudah ada dua pemain yang resmi berpamitan dari PSS Sleman.

Pertama, striker Mychell Chagas yang secara resmi dilepas skuad Super Elang Jawa melalui kanal Instagram @pssleman.

Pada Selasa (27/12/2022), akun @pssleman mengucapkan terima kasih atas jasa Mychell Chagas selama berkostum PSS Sleman.

"PSS Sleman confirm that Mychell Chagas will leave the club by today."

Selain itu, penjaga gawang Jandi Eka Putra juga sempat menuliskan salam perpisahan untuk Sleman.

Melalui akun @jandiekaputra pada Rabu (28/12/2022), Jandi mendoakan PSS semakin sukses.

"Terima kasih SLEMAN

Mudah-mudahan ke depannya makin sukses. Aamiin ALEE.." tulis akun Jandi Eka Putra.

Namun Instagram Story tersebut tak bertahan lama di laman @jandiekaputra.

Status Jandi Eka Putra bak pamitan pada PSS Sleman

Sejak bergabung dengan PSS Sleman, Jandi hanya bermain dua kali di putaran pertama Liga 1.

Namun kabar keluarnya Jandi Eka Putra belum secara resmi diumumkan pihak management PSS Sleman.

Selain kabar out, rumor pemain yang akan masuk PSS Sleman juga makin panas beredar.

Setelah melepas striker Mychell Chagas, tentu PSS membutuhkan sosok striker untuk membantu daya dobrak serangan.

