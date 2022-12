Prediksi Brighton vs Arsenal Liga Inggris, Chris Sutton Dukung The Seagulls Menang 2-0

Leandro Trossard dan Marc Cucurella saat masih sama-sama membela Brighton. Cuvurella kini menjadi pemain Chelsea. Hal yang menarik, Graham Potter yang kini juga menjadi pelatih Chelsea dari sebelumnya melatih Brighton, berniat membawa dua pemain lamanya, termasuk Trossard ke Stamford Bridge. Chris Sutton mengunggulkan Brighton and Hove Albion menang atas Arsenal di pekan ke-18 Liga Inggris dengan skor 2-0.

TRIBUNNEWS.COM - Jurnalis BT Sport dan BBC Radio 5 Live, Chris Sutton memprediksikan The Seagulls -julukan Brighton- menang atas The Gunners -julukan Arsenal- di pekan ke-18 Liga Inggris.

Duel Brighton and Hove Albion vs Arsenal akan dilangsungkan di Stadion American Express Community pada Minggu (1/1/2022) pukul 00.30 WIB.

Sutton menjagokan The Seagulls menang dengan skor 2-0 karena tim itu menyingkirkan The Gunners di Carabao Cup dengan skor 1-3.

Namun ia menegaskan jika pasukan Mikel Arteta berhasil memperoleh kemenangan, tim ini bisa memenangkan gelar Liga Inggris.

"Ini akan menjadi permainan yang luar biasa," kata Sutton dikutip dari BBC.

"Jika Arsenal pergi ke Brighton dan menang maka itu akan menjadi tanda bahwa mereka bisa maju terus dan memenangkan gelar," tulisnya.

Saat ini Arsenal tengah memimpin klasemen Liga Inggris dengan 40 poin, unggul lima poin atas Manchester City di peringkat kedua.

Sementara Brighton and Hove Albion di peringkat ketujuh dengan 24 poin.

Head to Head Brighton and Hove Albion vs Arsenal

10 November 2022: Arsenal 1-3 Brighton and Hove Albion

9 April 2022: Arsenal 1-2 Brighton and Hove Albion

2 Oktober 2021: Brighton and Hove Albion 0-0 Arsenal

23 Mei 2021: Arsenal 2-0 Brighton and Hove Albion

30 Desember 2020: Brighton and Hove Albion 0-1 Arsenal