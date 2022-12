Head to Head Filipina vs Timnas Indonesia Piala AFF 2022, Skuad Garuda Unggul 19 Kemenangan

TRIBUNNEWS.COM - Simak head to head antara Filipina vs Timnas Indonesia yang dijadwalkan bertemu pada laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, pada Senin (2/1/2023) mulai kick-off pukul 19.30 WIB.

Mengutip statistik 11v11, Filipina dan Timnas Indonesia sebelumnya telah bertemu sebanyak 24 pertandingan.

Hasil 24 pertemuan tersebut, Timnas Indonesia mampu mendominasinya dengan 19 kemenangan.

Pesepak bola Timnas Indonesia Marc Klok bersama rekan timnya melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Thailand dalam pertandingan Grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (29/12/2022). Dalam pertandingan tersebut Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Thailand dengan skor 1-1. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Adapun sisanya, Filipina baru sekali mengamankan kemenangan sedangkan 4 laga berakhir sama kuat alias imbang.

Berdasarkan keunggulan statistik tersebut, Timnas Indonesia seharusnya mampu meneruskan tren kemenangannya saat dihadapkan Filipina.

Timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan Filipina demi misi lolos ke Semifinal Piala AFF 2022 sebagai jawara Grup A.

Misi yang diusung Timnas Indonesia dapat diwujudkan dengan pesta gol ke gawang Filipina.

Apalagi peforma Filipina terbilang kurang memuaskan karena hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 3 pertandingan Grup A Piala AFF 2022.

Alhasil, Filipina berada di tempat keempat klasemen Grup A Piala AFF 2022.

Penampilan buruk Filipina berbeda dengan Timnas Indonesia yang kini menyamai poin Thailand selaku pemuncak klasemen.

Timnas Indonesia bersama Thailand kompak mengoleksi 7 poin seusai pertemuan keduanya berakhir imbang 1-1.

Namun, Timnas Indonesia harus di bawah Thailand karena kalah agresivitas gol.

Skuad Garuda hanya memiliki rasio 8 gol sedangkan Thailand yang memuncaki klasemen Grup A Piala AFF 2022 unggul 9 gol.

Berikut Head to Head Filipina vs Timnas Indonesia

30 Mei 1958 Indonesia vs Filipina W 4-0 Asian Games

27 Agustus 1962 Indonesia vs Filipina W 6-0 Asian Games

12 September 1962 Indonesia vs Filipina W 9-0 Turnamen Merdeka

01 Agustus 1967 Indonesia vs Filipina W 6-0 Piala Asia AFC

10 Agustus 1971 Indonesia vs Filipina W 3-1 Turnamen Merdeka

25 September 1972 Indonesia vs Filipina W 12-0 Piala Presiden

23 November 1977 Indonesia vs Filipina D 1-1 Pesta Olahraga Asia Tenggara

12 Agustus 1984 Indonesia vs Filipina W 1-0 Uji Coba

22 Juli 1987 Indonesia vs Filipina W 2-0 Brunei Merdeka

23 Agustus 1989 Indonesia vs Filipina W 5-1 Pesta Olahraga Asia Tenggara



06 Mar 1990 Indonesia vs Filipina W 4-0 Pesta Suka Merdek

30 November 1991 Indonesia vs Filipina W 2-1 Pesta Olahraga Asia Tenggara

15 Juni 1993 Indonesia vs Filipina W 3-1 Pesta Olahraga Asia Tenggara

12 Oktober 1997 Indonesia vs Filipina W 2-0 Pesta Olahraga Asia Tenggara

27 Agustus 1998 Indonesia vs Filipina W 3-0 Kejuaraan AFF

06 November 2000 Indonesia vs Filipina W 3-0 Kejuaraan AFF

23 Desember 2002 Indonesia vs Filipina W 13-1 Kejuaraan AFF

16 Des 2010 Indonesia vs Filipina W 1-0 Kejuaraan AFF

19 Des 2010 Indonesia vs Filipina W 1-0 Kejuaraan AFF

05 Juni 2012 Filipina vs Indonesia D 2-2 Uji Coba



14 Agustus 2013 Indonesia vs Filipina W 2-0 Uji Coba

25 November 2014 Filipina vs Indonesia L 4-0 Kejuaraan AFF

22 November 2016 Indonesia vs Filipina D 2-2 Kejuaraan AFF

25 November 2018 Indonesia vs Filipina D 0-0 Kejuaraan AFF

