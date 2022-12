Wow, Ronaldo Dapat Gaji Fantastis di Al-Nassr, Per Hari Dibayar Rp 9,2 Miliar, atau 6 juta Per Menit

TRIBUNNEWS.COM- Cristiano Ronaldo mendapat bayaran yang jumlahnya sangat fantastis saat bergabung dengan klub Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo memecahkan rekor sebagai pemain yang mendapat bayaran tertinggi dalam sejarah sepak bola.

Di klub Arab Saudi, Cristiano Ronaldo akan mendapatkan gaji senilai hampir €200 atau Rp 3,33 Triliun semusim.

Ronaldo dibayar €200 juta per tahun, atau €16.67 juta (Rp 277 miliar) per bulan, atau €3.888 juta (Rp 64,6 miliar) per pekan

Kalau dikonversikan ke hari, gaji Ronaldo itu sebesar €555,555 (Rp 9,2 miliar) per hari.

Per jam, gaji Ronaldo itu sebesar €23,150 (Rp 385 juta) per jam.

Per menit, Ronaldo mendapat bayaran sebesar €386 (Rp 6,4 juta).

Baca juga: Cristiano Ronaldo Pecahkan Rekor Gaji Terbesar di Sepak Bola, Rp 3,3 Triliun Per Tahun di Al-Nassr

Cristiano Ronaldo dikontrak Al-Nassr hingga 2025.

Jurnalis Italia, Fabrizio Romano mengumumkannnya di Twitter.

"Cristiano Ronaldo dengan kaos Al Nassr setelah kontrak ditandatangani hingga Juni 2025, Perjanjian berlaku selama dua setengah tahun," tulis Fabrizio Romano.

"Total gaji akan mendekati €200 juta per tahun, tetapi ini termasuk kesepakatan komersial. Itu gaji terbesar yang pernah ada di sepak bola," tulis Romano lagi.

Cristiano Ronaldo telah resmi bergabung dengan Al-Nassr, Dia akan bermain selama dua setengah musim di Arab Saudi.

Kini, Cristiano Ronaldo adalah pemain Al-Nassr, seperti yang dikutip dari MARCA pada 5 Desember.

Bintang Portugal itu menandatangani kontrak selama dua setengah musim sebagai pemain dan hingga 2030 sebagai duta proyek ambisius Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia.