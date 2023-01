Mengenal Jan Olde Riekerink, Pelatih Anyar Dewa United Ternyata Mantan Nahkoda Ajax

TRIBUNNEWS.COM - Dewa United telah resmi mengenalkan pelatih baru untuk mengarungi Liga 1 2022/2023.

Melalui kanal Instagram @dewaunitedfc, Jan Olde Riekerink resmi ditunjuk sebagai Kepala Pelatih Dewa United.

"The Beginning od 2023!!

Please welcome our new head coach Jan Olde Riekerink," tulis akun @dewaunitedfc.

Jan Olde Riekerink ditunjuk sebagai pelatih setelah Dewa United melepas Nil Maizar pada Rabu (28/12/2022) lalu.

Lantas siapakah sosok Jan Olde Riekerink?

Dikutip dari situs worldfootball.net, Jan Olde Riekerink memliki nama panjang Johannes Hendrikus Olde Riekerink.

Olde Riekerink lahir pada 22 Februari 1963 (usia 59 tahun) di Hengelo, Belanda.

Olde Riekerink bermain sebagai gelandang di Sparta Rotterdam, FC Dordrecht, dan Telstar antara tahun 1985 dan 1993.

Olde Riekerink pertama kali bekerja sebagai pelatih langsung meracik Ajax usia muda dari tahun 1995 hingga 2022.

Lalu, Olde Riekerink berpindah menahkodai klub Belgia Gent dan klub Belanda FC Emmen.

Dia ditunjuk sebagai Kepala Pengembangan Pemuda Jong Ajax pada April 2007.

Pada tahun 2016, Olde Riekerink terpilih menjadi manajer klub Turki Galatasaray.

Di bawah Olde Riekerink, Galatasaray menang 1-0 atas Fenerbahce di Final Piala Turki 2016.