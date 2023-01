Jadwal Semifinal Piala AFF 2022: 6 & 10 Januari 2023, Timnas Indonesia Jamu Vietnam di Leg Pertama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal lengkap Semifinal Piala AFF 2022 yang mempertandingkan Timnas Indonesia vs Vietnam dan vs Malaysia vs Thailand.

Timnas Indonesia akan jamu Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) pada leg pertama Semifinal Piala AFF 2022, Jumat (6/1/2023).

Bermain di SUGBK harus mampu dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk raih keunggulan.

Margin gol dapat berguna di partai selanjutnya ketika bertandang ke Stadion My Dinh National, Minggu (10/1/2023).

Jadwal Pertandingan Semifinal Piala AFF

Timnas Indonesia vs Vietnam

Leg Pertama, Jumat (6/1/2023) - Stadion Utama Gelora Bung Karno, kick-off 19.30 WIB.

Leg Kedua, Senin (9/1/2023) - Stadion My Dinh National, kick-off 19.30 WIB.

Malaysia vs Thailand

Leg Pertama, Sabtu (7/1/2023) - Stadion Bukit Jalil, kick-off 19.30 WIB.

Leg Kedua, Selasa (10/1/2023) - Stadion Thammasat, kick-off 19.30 WIB.

Pemain muda Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, menjadi trending topik Twitter, Selasa (3/1/2023). (Instagram @pssi)

Rekap Hasil Klasemen

Grup A

Timnas Indonesia dan Thailand mampu lolos setelah mengarungi fase grup tanpa kekalahan.