Marko Simic Beri Sinyal Kembali ke Liga 1, Berlabuh ke Bali United?

TRIBUNNEWS.COM - Striker asal Kroasia, Marko Simic beri sinyal akan kembali berkarier di Liga 1 Indonesia.

Hal tersebut terlihat dari unggahan terbarunya di akun Instagram @markosimic_77.

Pada Selasa (2/1/2023), akun Marko Simic mengunggah kenangan saat dirinya membela Persija Jakarta saat melawan PSIS Semarang.

Dalam postingan tersebut, Simic juga mengaku akan melakukan reuni dengan pelatihnya dulu.

"Lets go back to Asia , great league ,

hope to play against Ronaldo soon

Reunion with the great coach," tulis akun @markosimic_77.

(Ayo kembali ke Asia, Liga yang hebat, semoga bisa segera bermain melawan Ronaldo, Reuni dengan pelatih hebat)

Meski Simic tak memberi penjelasan, mana klub Liga Indonesia yang akan dia bela. Namun Super Simic nampak memberi kode.

Jika yang dimaksud dengan reuni bersama pelatih adalah kembali ke pelatih lama, mungkinkah Simic bergabung dengan Bali United?

Namun bisa saja Simic memberi kode untuk bergabung dengan PSIS setelah mengunggah video Persija vs PSIS Semarang.

Terlebih saat ini PSIS tengah merombak pemain di lini depan.

Mahesa Jenar dianggap menjadi klub paling aktif di bursa transfer.

Penyerang Persija Jakarta, Marko Simic melakukan selebrasi dengan menggendong rekannya, Marco Motta usai mencetak gol pertama bagi timnya ke gawang PSM Makassar pada laga pekan keenam belas BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/12/2021) malam. Persija Jakarta menang telak dengan skor 0-3 (0-0) berkat gol yang dicetak Marko Simic (54'), Osvaldo Haay (64'), dan Braif Fatari (90+1'). Tribunnews/Muhammad Nursina (Tribunnews/Muhammad Nursina)

Namun kemungkinan besar, Simic tak akan kembali ke Persija Jakarta.