Statistik 9 Penampilan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF, Skuad Garuda Sukses 6 Kali ke Final

TRIBUNNEWS.COM - Gelaran Piala AFF 2022 telah memasuki babak semifinal yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Vietnam dan Thailand vs Malaysia dengan sistem home away.

Timnas Indonesia sukses melaju ke Semifinal Piala AFF 2022 setelah menjadi runner-up Grup A dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang.

Mengutip laman 11v11, Ini merupakan penampilan ke-10 Timnas Indonesia di babak Semifinal Piala AFF

Statistik 9 pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia di babak Semifinal Piala AFF terbilang cukup menjanjikan.

Pemain muda Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, menjadi trending topik Twitter, Selasa (3/1/2023). (Instagram @pssi)

Salah satunya pada edisi terakhir Piala AFF 2020 lalu, Timnas Indonesia berhasil mengatasi perlawanan Singapura dengan menang agregat 5-3.

Pertemuan pertama, Timnas Indonesia sempat kesulitan menghadapi tuan rumah Singapura karena harus puas dengan hasil akhir 1-1.

Kemudian pada leg kedua, Timnas Indonesia yang gantian menjadi tuan rumah sukses melibas Singapura dengan kemenangan 4-2.

Alhasil, Timnas Indonesia berhak melaju ke Final Piala AFF 2020 menghadapi Thailand yang menyingkirkan Vietnam dengan agregat kemenangan 2-0.

Sayangnya, skuad Garuda harus menyerah di tangan Thailand pada Final Piala AFF 2022 karena kalah agregat 6-2.

Berikut Statistik 9 Penampilan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF

1996 - Timnas Indonesia 1-3 Malaysia

1998 - Timnas Indonesia 1-2 Singapura

2000 - Timnas Indonesia 3-2 Vietnam

2002 - Timnas Indonesia 1-0 Malaysia