Jelang Vietnam vs Indonesia: Kondisi Rumput di Lapangan di Stadion My Dinh, Begini Kata Netizen

Tangkapan layar Twitter/PSSI

TATAP RUMPUT- Para pemain timnas Indonesia menatap kondisi rumput stadion My Dinh, Hanoi, Vietnam. Kondisi rumput di Stadion My Dinh yang akan dipakai untuk laga Vietnam melawan Indonesia di semifinal leg Ke-2 Piala AFF dikomentari netizen Indonesia. Di Twitter dan Instagram PSSI, beredar foto-foto pemain timnas Indonesia yang sedang berlatih di Stadion My Dinh Hanoi, Vietnam.