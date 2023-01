Sedang Berlangsung Vietnam vs Timnas Indonesia Piala AFF 2022, Satu Perubahan di Starting Line Up

Pesepak bola Timnas Indonesia berfoto bersama sebelum melawan Timnas Vietnam dalam pertandingan Semifinal Leg 1 Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (6/1/2023). Sedang berlangsung Vietnam vs Timnas Indonesia dalam leg 2 semifinal Piala AFF 2022, Senin (9/1/2023) kick off jam 19.30 WIB. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM - Sedang berlangsung Vietnam vs Timnas Indonesia dalam leg 2 semifinal Piala AFF 2022, Senin (9/1/2023) kick off jam 19.30 WIB.

Laga Vietnam vs Timnas Indonesia ini disiarkan langsung dari My Dinh Stadium dan bisa ditonton melalui live streaming RCTI+ dan Vision Plus.

Dalam susunan pemain, Timnas Indonesia melakukan perubahan satu pemain saja dalam starting lineup melawan Vietnam pada pertemuan kedua ini.

Rachmat Irianto terpaksa dicadangkan Shin Tae-yong dalam laga ini lantaran kondisinya kurang fit dan digantikan Saddil Ramdani.

Susunan Pemain Vietnam vs Timnas Indonesia:

Vietnam:

Dang van Lam, Do Duy Manh, Que Ngoc Hai, Bui Tien, Doan Van Hau, Do Hung Dung, Nguyen, Vu Van Thanh, Nguyen Quang Hai, Phan Van Duc, Nguyen Tien Linh.

Timnas Indonesia:

Nadeo Arga Winata (GK), Yakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, Witan Sulaeman, Dendy Sulistiawan, Pratama Arhan, Saddil Ramdani, Asnawi Mangkualam, Fachrudin, Marc Klok.

