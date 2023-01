/Muhammad Nursina

Jadwal Liga 1 Pekan 18 Live Indosiar: Persija vs Bali United, Persib vs Bhayangkara FC - Pelatih Persib Bandung, Luis Milla (tengah) bereaksi di pinggir lapangan pada laga Persik Kediri vs Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Rabu (7/12/2022) malam. Persib Bandung menang 0-3 dari Persik Kediri. TRIBUN SOLO/Muhammad Nursina