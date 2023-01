Bukan Cuma Duel Udara, Wout Weghorst Punya Cara Lain Untungkan Manchester United

TRIBUNNEWS.COM - Setelah tarik ulur dengan Besiktas dan Burnley, Manchester United resmi mendapatkan Wout Weghorst dengan status pinjaman, Kamis (12/1/2023) sore, WIB.

Resminya Wout Weghorst pindah ke Manchester United dikabarkan langsung oleh jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano mengunggah kabar resminya Weghorst ke MU lewat cuitan di akun Twitter pribadinya.

"Wout Weghorst ke Manchester United, here we go!" buka Fabrizio Romano seperti biasa.

"Semua kesepakatan terjalin pada Kamis. Man United membayar 3 juta Euro ke Besiktas baru kemudian mendatangkan Weghorst dari Burnley dengan status pinjaman."

"Weghorst akan terbang ke Manchester hari ini untuk menjalani tes kesehatan dan tanda tangan kontrak," tulis Fabrizio Romano.

Tak sedikit yang berkesimpulan Wout Weghorst hanya akan diandalkan Erik Ten Hag untuk memenangkan duel-duel udara.

Hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah.

Pasalnya, striker Timnas Belanda itu selalu memiliki statistik mentereng soal duel udara.

Penampilannya semasa membela Wolfsburg dapat menjadi acuan jitu.

Ia memenangkan 389 duel udara selama empat musim berada di Liga Jerman.

Statistik tersebut membuatnya menjadi pemain yang memenangkan duel udara terbanyak di antara para pemain lain di 4 liga besar Eropa.

Akan tetapi sebagaimana disebutkan di atas, Weghorst tak cuma soal duel udara.

Ia memiliki hal lain yang bisa ditawarkan kepada Manchester United.