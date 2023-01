Cristiano Ronaldo Bermain di Al-Nassr Prestise Sepak Bola Arab Saudi Naik, Begini Kata Stefano Pioli

TRIBUNNEWS.COM- Cristiano Ronaldo telah bergabung dengan Al-Nassr, klub Saudi Arabia.

Kedatangan Cristiano Ronaldo ke Saudi Arabia itu ditanggapi positif oleh banyak kalangan.

Termasuk Pelatih AC Milan, Stefano Pioli yang menilai bergabungnya Cristiano Ronaldo dengan Al-Nassr memberikan prestise bagi sepak bola Saudi Arabia.

Ditanya tentang Cristiano Ronaldo bergabung dengan klub Arab Saudi, Stefano Pioli menjawab.

"Kedatangan Cristiano Ronaldo memberikan prestise kepada sepak bola Saudi, yang sudah berkembang seperti yang kita lihat di Piala Dunia, di mana tim nasional Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina," kata Stefano Pioli dikutip dari Sportpaper.it.

Ronaldo akan bermain memperkuat Riyadh All Star pada laga melawan PSG di Stadion King Fahd International Stadium pada Jumat (20/1/2023) pukul 00.00 WIB.

Sedangkan klub AC Milan yang dilatih Stefano Pioli akan bertanding melawan Inter Milan di stadion yang sama pada hari Sebelumnya yaitu Kamis (19/1/2023) pukul 02:00 WIB.

Cristiano Ronaldo mendapat bayaran yang jumlahnya sangat fantastis saat bergabung dengan klub Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo memecahkan rekor sebagai pemain yang mendapat bayaran tertinggi dalam sejarah sepak bola.

Di klub Arab Saudi, Cristiano Ronaldo akan mendapatkan gaji senilai hampir €200 atau Rp 3,33 Triliun semusim.

Ronaldo dibayar €200 juta per tahun, atau €16.67 juta (Rp 277 miliar) per bulan, atau €3.888 juta (Rp 64,6 miliar) per pekan

Kalau dikonversikan ke hari, gaji Ronaldo itu sebesar €555,555 (Rp 9,2 miliar) per hari.

Per jam, gaji Ronaldo itu sebesar €23,150 (Rp 385 juta) per jam.

Per menit, Ronaldo mendapat bayaran sebesar €386 (Rp 6,4 juta).