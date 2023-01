Live Streaming TV Online, PSG vs Riyadh All Star, Duel Messi vs Ronaldo, Tonton Sini Lewat HP

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link live streaming laga ujicoba antara PSG vs Riyadh Al Star yang sesaat lagi akan digelar di King Fahd International Stadium, Jumat (20/1/2023).

Anda dapat menyaksikan keseruan laga PSG vs Riyadh All Star secara langsung Live via streaming Vidio pukul 00.00 WIB.

Laga PSG vs Riyadh All Star akan menjadi sorotan dunia karena mempertemukan duel Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo.

Baca juga: Head to Head Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi Jelang Riyadh All Star vs PSG Malam Ini

DUEL MESSI vs RONALDO- Cristiano Ronaldo akan melakoni debut di Saudi Arabia melawan Lionel Messi dari PSG. Ronaldo bersama Riyadh All Star akan menghadapi PSG dengan Lionel Messi dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi. Waktu pertandingannya akan digelar di Riyadh pada Kamis (19/1/2023) pukul 20.00 malam waktu Arab Saudi, atau Jumat (20/1/2023) Pukul 00.00 WIB. (Tangkapan layar Twitter)

Live Streaming PSG vs Riyadh All Star:

Live Streaming >>>>

Live Streaming >>>>

Tak bisa dipungkiri jika laga ujicoba tersebut berpotensi menjadi last dance pertarungan antara Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo.

Hal ini mengingat kecilnya presentase kedua pemain terbaik dunia itu akan berbagi lapangan lagi di laga lainnya.

Apalagi baik Messi dan Ronaldo sudah berada di kompetisi yang berbeda benua, maka sulit untuk mempertemukan keduanya lagi dalam satu lapangan yang sama laga.

Tak ayal, laga PSG vs Al Riyadh akan tetap menyedot perhatian jutaan pasang mata karena keberadaan Messi dan Ronaldo.

Meskipun laga tersebut digelar di Arab Saudi, sepertinya takkan mengurangi atensi publik untuk melihat duel pamungkas dua pemain terbaik dunia dalam 1,5 dekade tersebut.

(Tribunnews.com/Dwi Setiawan)