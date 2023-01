Kebahagiaan Ronaldo setelah Cetak 2 Gol dan Jadi Man of The Match saat Melawan Teman Lama

TRIBUNNEWS.COM - Cristiano Ronaldo sukses melakoni laga perdana di Arab Saudi saat Riyadh All Star melawan Paris Saint-Germain (PSG), Jumat (20/1/2023) dinihari.

Laga PSG vs Riyadh All Star itu sendiri berhasil dimenangkan oleh Les Parisiens 5-4, namun Ronaldo tampil cukup apik dan dua kali mencatatkan namanya di papan skor.

Dua gol itu masing-masing melalui eksekusi titik penalti setelah pelanggaran yang dilakukan Keylor Navas kepadanya, serta tembakan kencang memanfaatkan bola rebound dari tandukannya.

Bahkan, CR7 juga dinobatkan sebagai man of the match di laga itu. Namun menurut laporan Express, saat pengumuman man of the match Ronaldo seperti kelihatan bingung.

Ronaldo yang tampil bermain di 60 menit pertama di laga itu seakan terkejut, namun demikian ia tetap menerima penghargaan tersebut dan tak lupa berfoto dengan pejabat Arab Saudi yang hadir.

Baca juga: Drama 9 Gol Riyadh Season XI vs PSG, Ronaldo Cetak Brace, Messi Cetak Gol Cepat, PSG Menang 5-4

Laga itu sendiri seakan menjadi ajang reuni bagi Ronaldo dengan teman-teman lamannya yang kini masih bermain di Eropa.

Sebut saja beberapa pemain yang tampil di laga itu ada Keylor Navas, Sergio Ramos, Mbappe, Neymar, hingga Lionel Messi.

Keylor Navas dan Ramos memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ronaldo. Ketiganya pernah bermain bersama di Real Madrid dan memenangkan beberapa trofi untuk Los Galacticos, termasuk di Liga Champions.

Sementara, Neymar dan Messi juga kerap berhadapan dengan Ronaldo saat masih di Barcelona dan sering rival saat laga El Classico.

Pemain depan Portugal All-Star Riyadh Cristiano Ronaldo (kanan) bertabrakan dengan kiper Paris Saint-Germain dari Kosta Rika Keylor Navas (kiri) selama pertandingan sepak bola Piala Musim Riyadh antara Riyadh All-Stars dan Paris Saint-Germain di Stadion King Fahd di Riyadh pada 19 Januari 2023. (GIUSEPPE CACACE/AFP)

Baca juga: Saling Respek, Cristiano Ronaldo & Lionel Messi Kompak Posting Foto Berpelukan di Instagram

Seusai laga, Ronaldo mengunggah beberapa momen saat melakoni pertandingan melawan PSG.

Ia mengaku sangat senang bisa bermain kembali dengan teman-teman lamanya dan juga bisa mencetak gol lagi.

"Sangat senang bisa kembali ke lapangan, dan mencetak gol!! Dan senang melihat beberapa teman lama!" tulis Ronaldo dalam unggahan Instagramnya.

Beberapa kali Ronaldo terlihat berbincang hangat dengan rekan-rekannya itu.