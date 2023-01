Jadwal Liga 1 2022 Pekan ke-20, Big Match Persija vs PSM, Persib vs Borneo FC, PSS vs Arema FC

Pemain Persib Bandung vs Persija Jakarta dalam pertandinga Liga 1 2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (11/1/2023). Persib Bandung memenangkan pertandingan dengan skor (1-0). Pada pekan ke-20 Liga 1 2022, Persib akan menghadapi Borneo FC. Berikut jadwal Liga 1 2022 pekan ke-20 selengkapnya.

Jadwal Liga 1 2022 Pekan ke-20, Big Match Persija vs PSM, Persib vs Borneo FC, PSS Sleman vs Arema FC

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal Liga 1 pekan ke-20 akan berhias sejumlah laga berstatus laga akbar alias big match, satu di antaranya adalah duel Persija Jakarta vs PSM Makassar.

Jadwal Liga 1 2022 pekan ke-20 akan dimulai pada Minggu (22/1/2023) petang.

Pada pekan ini, ada tiga laga yang jadi big match.

Ketiga match tersebut adalah Persija Jakarta vs PSM Makassar, Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC, dan Persib Bandung vs Borneo FC.

Pekan ini menghadirkan persaingan para peserta atas klasemen sementara Liga 1 musim ini.

Dewa United akan menghadapi Persita Tangerang pada Minggu pukukl 16.00 WIB di Stadion Indomilk Arena, Kota Tangerang, Banten akan jadi pembukaan pekan ke-20 Liga 1 2022-2023.

Esoknya, Senin (23/1/2023), tersaji dua laga yang masing-masing berlangsung pada pukul 16.00 dan 18.30 WIB.

Hanya laga Persija Jakarta vs PSM Makassar yang dimajukan 30 menit setelah pengumuman dari Persija Jakarta pada Sabtu (21/1/2023) pagi.

Persebaya Surabaya akan menghadapi Bhayangkara FC di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur karena Stadion Gelora Bung Tomo akan digunakan sebagai venue Piala Dunia U-20 2023 pada Senin (23/1/2023).

Gelandang Persebaya Surabaya, Marselino Ferdinan (kiri), sedang merayakan golnya bersama rekannya bernama Michael Bonjozi Rumere (kanan) saat pekan ke-18 Liga 1 2022 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banteng, Rabu (18/1/2023). (MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM)

Berlanjut dengan partai Persis Solo vs Persikabo 1973 yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta.

Laga Selasa hanya akan menghadirkan satu-satu laga antara Persik Kediri vs Madura United yang digeber di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur.

Sementara, Persija Jakarta akan menjamu tamunya dari Timur, PSM Makassar di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Berlanjut pada pertandingan RANS Nusantara FC vs Bali United di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.