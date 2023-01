Prediksi Skor Fulham vs Tottenham di Liga Inggris, Head to Head dan Susunan Pemain

TRIBUNNEWS.COM - Tottenham Hotspurs akan bertandang ke markas Fulham pada pekan 21 Liga Inggris, Selasa (24/1/2023) dini hari WIB.

Laga Fulham vs Tottenham ini diprediksi akan menjadi duel yang cukup menarik, mengingat laga ini adalah Derby London dan juga akan memperebutkan peringkat 5 klasemen.

Beberapa bursa memiliki pandangan berbeda dalam prediksi skor Fulham vs Tottenham.

Sportsmole meyakini Fulham akan unggul dengan skor 2-1 dari Spurs, sedangkan 90min memprediksi laga akan dimenangkan tim tamu dengan skor 1-2, sementara menurut Sportskeeda laga akan berakhir imbang 2-2.

Kiprah Fulham musim ini memang memukau, meski berstatus sebagai tim promisi, namun skuad asuhan Marco Silva tampil bersinar musim ini, duduk di peringkat 7 klasemen dengan 31 poin.

Mereka hanya selisih 2 poin dari Spurs yang berada di 5 klasemen, sedangkan dengan tim nomor 6 klasemen, yakni Brighton, poin mereka sama.

Kedua tim sama-sama menelan kekalahan di pekan sebelumnya, sehingga keduanya tentu akan berusaha untuk move on dan meraih kemenangan di laga nanti untuk singgah di klasemen zona Liga Eropa.

Menurut Tribunnews, Tottenham akan mampu memenangkan pertandingan yang digelar di Craven Cottage nanti malam.

Catatan Sportskeeda, berdasar rekor head to head Fulham vs Tottenham, Spurs jauh lebih unggul dibanding The Cottagers.

The Lilywhites, julukan Tottenham Hotspurs, memiliki rekor bagus melawan Fulham, telah 53 kali menang dari 101 pertandingan yang telah dimainkan.

Fulham baru 18 kali menang melawan Spurs, dan dalam 14 pertandingan terakhir, 12 laga diantaranya selalu kalah.

Tottenham Hotspur telah memenangkan enam pertandingan tandang terakhir mereka melawan Fulham.

Namun Fulham memiliki rekor bagus di kandang musim ini, mereka baru dua kali kalah saat bermain di Craven Cottage, yakni saat melawan Newcastle dan Manchester United, tim di atas klasemen mereka.

Bek kiri mereka Antonee Robinson telah kembali setelah menjalani skorsing satu pertandingan, dan diperkirakan akan tampil menggantikan Lyvin Kurzawa.