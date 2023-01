Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini - Liga Italia, Liga Spanyol hingga Piala FA, Live Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menyuguhkan sejumlah pertandingan sengit dari Liga 1 2022, Liga Italia, Liga Spanyol hingga ajang Piala FA, Minggu (29/1/2023) hingga Senin (30/1/2023).

Siaran langsung bola malam ini dapat Anda saksikan live Indosiar, Mola TV, BeIN Sports maupun platform streaming Vidio.com.

Dari Liga 1 2022 lanjutan pekan 21, menyuguhkan dua laga yakni, Persija Jakarta vs Persikabo 1973 dan Madura United vs Persebaya Surabaya.

Pemain depan AC Milan Prancis Olivier Giroud (kanan) dan rekan satu timnya merayakan di akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia antara AC Milan dan Fiorentina pada 13 November 2022 di stadion San Siro di Milan. (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Laga sarat emosi terjadi di babak 32 besar Piala FA antara Brighton vs Liverpool. Bagi The Reds, ini merupakan kesempatan untuk membayar lunas utang dendam.

Pasalnya di kompetisi Liga Inggris, Liverpool pernah dipecundangi Brighton 3-0.

Liga Italia juga tak kalah menarik karena pada pekan 20 diwarnai big match AC Milan vs Sassuolo dan Napoli vs AS Roma.

Jadwal Bola Malam Ini

Liga 1 2022

Minggu, 29 Januari

15.30 WIB - Persija Jakarta vs Persikabo 1973 - Indosiar, Vidio

16.00 WIB - Madura United vs Persebaya Surabaya - Vidio

Piala FA

Minggu, 29 Januari

Pukul 20.30 WIB - Brighton vs Liverpool - Vidio