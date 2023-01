Jadwal Bola Malam Ini 30 Januari: PSM vs Rans Nusantara FC, Laga Arema vs Bali United Resmi Ditunda

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola malam ini menghadirkan pertandingan dari Liga 1 2022 , Liga Italia, Piala FA dan Liga Spanyol Senin (30/1/2023) hingga Selasa (31/1/2023) dini hari WIB.

Liga 1 2022 pekan 21 menyuguhkan tiga pertandingan, sayangnya laga big match antara Arema vs Bali United harus ditunda sebab sulitnya mendapat izin di sejumlah daerah.

Berpindah ke Piala FA hanya menyuguhkan satu pertandingan hari ini pada putaran keempat, yakni Derby Country vs West Ham, Selasa (31/1/2023) pukul 02.45 WIB.

Adapun Liga Italia mempertemukan Udinese vs Verona di Stadio Friuli (markas Udinese). Sedangkan dari Liga Spanyol, Villarreal akan menjamu Rayo Vallecano di El Madrigal.

Keseruan pertandingan Liga 1 2022, Liga Italia, Piala FA dan Liga Spanyol dapat Anda saksikan live Indosiar, Mola TV maupun live streaming Vidio.com.

Pemain Arema FC berebut bola dengan pemain Madura United pada pertandingan Liga 1 di StadionSultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Selasa (20/12/2022). Kedua tim bermain imbang 0-0 hingga pluit babak pertama ditup. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Jadwal Bola Malam Ini:

Senin, 30 Januari 2023 (malam hari)

Liga 1 2022/2023

Pukul 15.00 WIB - PSM Makassar vs RANS Nusantara

Pukul 16.00 WIB - Arema FC vs Bali United (Tunda)

Pukul 18.15 WIB - Borneo FC Samarinda vs Persik Kediri

Selasa, 25 Januari 2023 (dini hari)

Liga Italia

Pukul 02.45 WIB - Udinese vs Verona

Piala FA

Pukul 02.45 WIB - Derby Country vs West Ham