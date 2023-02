Antonio Conte Jalani Operasi, 2 Sosok Ini akan Gantikan Perannya di Tottenham Hotspur

TRIBUNNEWS.COM - Pelatih Tottenham Hotspur, Antonio Conte, akan menjalani operasi setelah mengalami masalah pada perutnya.

Usai dilakukan diagnosis, Antonio Conte akan menjalani operasi pengangkatan kantong empedu hari ini (Rabu) dan akan kembali setelah masa penyembuhan.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh situs resmi milik Tottenham Hotspur.

Namun, belum diketahui tanggal pasti kapan kembalinya Antonio Conte.

Oleh sebab itu, teka-teki mengenai siapa yang sementara akan menggantikan perannya di Tottenham pun muncul.

Ekspresi pelatih Tottenham Hotspur asal Italia, Antonio Conte di pinggir lapangan dalam laga lanjutan Liga Inggris antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris barat laut, Minggu (13/3/2022) dini hari WIB. Setan Merah berhasil menundukkan Spurs dengan skor 3-2 (2-1) berkat hattrick Cristiano Ronaldo. AFP/LINDSEY PARNABY (AFP/LINDSEY PARNABY)

Sosok yang kemungkinan besar menggantikan perannya ialah Cristian Stellini.

Cristian Stellini merupakan asisten pelatih Antonio Conte.

Mereka pertama kali bekerja sama kala Conte menukangi Juventus pada musim 2011/2012.

Baca juga: Harry Kane Incar Topskorer Sepanjang Masa di Tottenham, Ini Daftar Topskorer Spurs Sepanjang Masa

Berdasarkan laporan dari Four Four Two, Cristian Stellini sempat terkena skorsing dari federasi sepak bola Italia.

Stellini diskors selama dua setengah tahun karena tuduhan melakukan pengaturan skor.

Ia kemudian kembali ke dunia sepak bola pada tahun 2015.

Saat itu Stellini bergabung dengan akademi Genoa.

Lalu pada tahun 2017 ia hijrah ke Liga Italia.

Di sana Stellini ditunjuk untuk menjadi pelatih klub Serie C, Alessandria.