Kekecewaan Nick Kuipers Usai Persib Dikalahkan PSM Direspons Rashid, Kamu Akan Juara Abangku!

TRIBUNNEWS.COM - Mantan pemain Persib Bandung, Mohammed Rashid memberikan dukungannya usai Nick Kuipers dan kolega kalah dari PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 pekan 24 di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (14/2/2023).

Kekalahan tersebut merupakan yang pertama dialami Persib sejak diasuh Luis Milla dalam 15 pertandingan.

Persib yang lebih dulu unggul lewat gol bunuh diri Yacob Sayuri (45+3) dibalas PSM Makassar di babak kedua melalui Ramadhan Sananta (54').

Yacob Sayuri sukses membalas kesalahannya dengan mencetak gol kedua PSM sekaligus memastikan PSM Makassar.

Usai laga, bek Persib Bandung, Nick Kuipers mengunggah foto dengan caption kekecewaan di Instagramnya.

"You don't always get what you deserve (kamu tidak selalu mendapatkan apa yang pantas didapatkan)," tulis Nick Kuipers, dikutip pada Rabu (15/2/2023).

"But our goal is still the same, nothing changed (tapi tujuan kita tetap sama, tidak ada yang berubah," tambahnya.

"Up to the next one (sampai bertemu di laga selanjutnya)," tutupnya.

Unggahan tersebut direspons oleh mantan rekan setimnya asal Palestina, Mohammed Rashid di kolom komentar.

"You will be champions this season big brother (kamu akan menjadi juara musim ini abangku)," buka Rashid.

Pemain yang merumput bersama klub Jabar Al-Mokabe menurut Transfermarkt itu berharap Nick Kuipers mendapatkan yang terbaik di masa depan.

"I feel it and inshallah God will give you what you deserve which is always the best (saya merasakannya dan insyaallah Tuhan memberikanmu apa yang pantas didapatkan yaitu selalu yang terbaik)," pungkasnya.

Pemain Persib Bandung Mohammed Rashid. (IG Mohammed Rashid)

Kekalahan tersebut membuat Persib turun ke peringkat 3 klasemen Liga 1 dan kini terpaut 4 angka dengan PSM Makassar.

Tapi, Persib masih mengantongi satu laga yang belum dimainkan.