Fakta Pelatih Baru PSIS, Gilbert Agius Ternyata Pernah Kerja Sama dengan Marukawa

TRIBUNNEWS.COM - PSIS Semarang akhirnya meresmikan pelatih baru, Gilbert Agius.

Perkenalan Gilber Agius dibagikan akun @psisofficial pada Rabu (15/2/2023).

"PSIS Semarang resmi tunjuk Gilbert Agius sebagai pelatih kepala.

From Malta for Mahesa Jenar, welcome Coach Gilbert Agius!" tulis akun tersebut.

CEO PSIS, Yoyok Sukawi menegaskan pemilihan coach Agius berdasarkan beberapa tahapan seleksi yang telah dilakukan manajemen.

“Setelah melalui beberapa tahapan seperti seleksi Curriculum Vitae, interview dan penyampaian visi misi di depan manajemen PSIS, kami tunjuk coach Gilbert Agius untuk menangani PSIS."

"Kami berharap hadirnya coach Agius mampu membawa PSIS lebih baik lagi dan memiliki banyak improvisasi dalam hal taktikal. Gilbert Agius sendiri akan menangani PSIS hingga tahun 2025 mendatang,” jelas Yoyok, dikutip dari situs resmi klub.

Berikut fakta menarik penunjukkan Gilbert Agius sebagai pelatih kepala PSIS:

1. Pencarian pelatih PSIS banyak rintangan

Teka-teki pelatih kepala PSIS mulai rumit setelah manajemen gonta-ganti pelatih.

Ada Dragan Djukanovic, Imran Nahumarury, lalu Ian Andre Gillan yang masuk menjadi pelatih PSIS di tahun 2021-2022. Hingga terakhir M Ridwan sebagai pelatih sementara

Meski dipimpin M Ridwan, PSIS sebelumnya hanya mendaftarkan Ian Andre Gillan di sistem pendaftaran PT Liga Indonesia Baru.

Hal ini dilakukan lantaran hanya pelatih yang memiliki lisensi AFC Pro yang boleh didaftarkan.

Beberapa nama pun muncul dirumorkan akan menahkodai Fortes cs.