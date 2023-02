Live Streaming Timnas U-20 Indonesia vs Guatemala Malam Ini, Lini Pertahanan Garuda Bermasalah

TRIBUNNEWS/JEPRIMA

Pesepak bola Timnas U-20 Indonesia (jersey merah) berebut bola atas dengan pesepak bola New Zealand dalam laga uji coba Internasional U-20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023) malam. Indonesia harus mengakui keunggulan tim New Zealand setelah kalah 1-2 pada pertandingan tersebut. Live Streaming Timnas U-20 Indonesia vs Guatemala akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2023).