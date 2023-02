Live Streaming Crystal Palace vs Liverpool, Cahaya Harapan dari Darwin Nunez yang Lagi Menyala

TRIBUNNEWS.COM - Laga Crystal Palace vs Liverpool akan tersaji di pekan ke-25 Liga Inggris Premier League Stadion Selhurts Park, London.

Pertandingan Crystal Palace vs Liverpool akan tayang secara live streaming via Vidio, Minggu (26/2/2023) dini hari, kick -off Pukul 02.45 WIB.

Catatan menjelang laga, seusai awal musim yang tak terlalu jelas, striker Liverpool Darwin Nunez kini mulai memasuki performa terbaiknya.

Baca juga: Reaksi Striker Liverpool Darwin Nunez Saat Dikerjai Fans Cilik Manchester United

Baca juga: Liverpool Remuk di Anfield, Juergen Klopp Dongkol Ditanya Seputar Real Madrid: Bergumam Ya Tuhan

Dia dipercaya bisa menjadi cahaya harapan Liverpool untuk keluar dari musim kegelapan.

Aksi Nunez beserta lini depan The Reds sangat menggembirakan dalam 15 menit pertama melawan Real Madrid di Liga Champions lalu.

Kemenangan beruntun kontra Everton, dan Newcastle sebelumnya, seperti jadi api penyemangat untuk melumat Madrid. Dan itu terlihat di 15 menit pertama.

Darwin Nunez menjadi motornya. Dia masuk ke posisi yang tepat, berlari pada waktu yang tepat, dan menemukan ruang yang tepat.

Semuanya dilakukan dengan cepat, dan itu berdampak positif pada Mo Salah dan Cody Gakpo.

Lalu gol pun mengalir.

Lewat dirinya, diikuti dengan gol dari Mohamed Salah.

Baca juga: Fakta-Fakta Unik Real Madrid vs Atletico, Derbi Madrid Lebih Akbar dari El Clasico

Striker Liverpool, Darwin Nunez merayakan golnya ke gawang tim tamu West Ham selama pertandingan sepak bola Liga Inggris di Anfield, pada 19 Oktober 2022. (Nigel Roddis / AFP)

Baca juga: Momen Kocak Man United Singkirkan Barcelona: Casemiro Takut Khilaf, Muka Wasit Mirip Pilar Arsenal

Sayangnya, pertunjukan luar biasa itu hanya berlangsung 15 menit.

Lini tengah yang tak konsisten, serta lini belakang yang amburadul kemudian menciptakan petaka hasil akhir 2-5 untuk Real Madrid. Kekalahan terbesar di Anfield sepanjang sejarah.

Tapi setidaknya, 15 menit pertunjukan magis dari Darwin Nunez itu memberikan cahaya harapan.