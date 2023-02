Kylian Mbappe 'Mention' Messi di Postingan Instagram: Selamat Leo Messi, Kamu The Best!

TRIBUNNEWS.COM- Kylian Mbappé mengucapkan selamat kepada Lionel Messi yang meraih penghargaan The Best FIFA 2022.

Leo Messi terpilih lagi sebagai pesepakbola terbaik di dunia di ajang The Best FIFA 2022.

Rekan setim Leo Messi di PSG, Kylian Mbappe mengucapkan selamat kepada Messi di instagram dengan pesan yang kuat.

Di sebuah malam pemberian penghargaan The Best Well Argentina, Lionel Messi membuktikan dirinya sebagai pesepakbola terbaik di dunia.

Setelah memenangkan penghargaan yang diberikan oleh FIFA.

Kapten Timnas Argentina memenangkan penghargaan ini untuk kedua kalinya dalam karirnya setelah mengalahkan Karim Benzema dan rekan setimnya di PSG Kylian Mbappé.

Mbappe memberi selamat kepadanya dengan pesan yang kuat di jejaring sosialnya. Dia 'mention' Messi di postingan Instagramnya.

Mbappé, yang dinominasikan bersama dengan pemain Argentina itu, tetapi akhirnya hanya harus puas menjadi bagian dari XI pemain yang masuk XI impian FIFA tahun 2022, mengucapkan terima kasih atas penghargaan itu.

"Trofi lagi di rumah. Selamat untuk leo messi, kamu yang terbaik," tulis Kylian Mbappe memuji apa yang telah dicapai Leo Messi.

Namun, 6 jam setelah pesan dari Mbappe kepada Messi tayang, Messi tampaknya tidak menyadari ucapan selamat dari rekan setimnya itu.

Sehingga dia belum juga membalas pesan ucapan selamat tersebut.

Saat acara pemberian penghargaan, Messi menyampaikan ucapan setelah memenangkan The Best.

"Mereka membuat saya lebih gugup. Senang berada di sini lagi, di antara tiga besar. Mbappé dan Benzema menjalani tahun yang hebat," kata Leo Messi.

"Saya ingin berterima kasih kepada rekan satu tim saya, hari ini kami di sini bersama Scaloni dan Dibu Martínez mewakili mereka. Ini adalah pengakuan grup atas semua yang kami lakukan, tanpanya kami tidak akan berada di sini".