AS Roma Gagal Sejajar Inter Milan, Jose Mourinho Cari Gara-gara dengan Perangkat Pertandingan

Filippo MONTEFORTE / AFP

Pelatih AS Roma Jose Mourinho bereaksi selama pertandingan Serie A antara AS Roma dan Empoli pada 4 Februari 2023 di stadion Olimpico. Pelatih Jose Mourinho terlibat adu masalah dengan perangkat pertandingan kala AS Roma dilibas Cremonese di lanjutan Liga Italia, Rabu (1/3/2023).