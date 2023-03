Phil Foden Lewati Fase Frustrasi Setelah Cetak Dua Gol Saat Man City Menang 3-0 Atas Bristol City

TRIBUNNEWS.COM- Phil Foden mengklaim dirinya telah melalui salah satu periode terendah dalam kariernya.

Dan kini, Phil Foden telah kembali menjadi pemain kunci di Manchester City.

Phil Foden menjadi bintang man of the match setelah mengemas dua gol saat City menyingkirkan Bristol City 3-0 pada babak kelima Piala FA di Stadion Ashton Gate, Bristol, Rabu (1/3) dini hari kemarin.

Satu gol City lainnya disumbangkan Kevin de Bruyne.

Lima hari sebelumnya, Foden juga menjadi man of the match dengan mencetak satu gol, dan assists ketika The Citieznes melumat Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer.

Berbicara kepada ITV setelah aksi Piala FA, gelandang serang berusia 22 tahun itu mengungkapkan bahwa ia telah berjuang untuk mengatasi "salah satu bagian terburuk" dalam perjalanan kariernya,

setelah sempat diagung-agungkan sebagai talenta muda paling cemerlang di Inggris.

Foden sempat dikesampingkan karena cedera.

Dan setelah pulih, dia harus berjuang agar bisa kembali ke performa terbaiknya.

Gawatnya, dua pesaingnya, Riyad Mahrez, dan Jack Grealish semakin bersinar dengan imbasnya dia sempat sulit mendapatkan menit bermain.

Bahkan, pada periode akhir Januari-awal Februari, dia sempat hanya duduk manis di bench dalam satu laga, serta dua kali tak masuk skuat.

Foden mengakui, semua pemain pasti akan melewati puncak, dan lembar dalam kariernya.

Namun, dia tak mau terlalu lama di bangku cadangan karena itu membuatnya jadi fustrasi.

"Saya merasa jauh lebih baik sekarang. [Ini telah] menjadi salah satu bagian terburuk dalam karier saya,

tetapi semua orang melewatinya dan begitulah cara Anda bereaksi. Saya suka bermain sepak bola, dan jika tidak dimainkan, saya sedikit frustrasi," tuturnya terus terang.