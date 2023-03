Marko Simic Pamer Berada di Pulau Dewata, Sinyal Gabung Bali United?

TRIBUNNEWS.COM - Mantan penyerang Persija Jakarta, Marko Simic telah mendarat di Tanah Air.

Pemain asal Kroasia tersebut memamerkan tengah berada di Pulau Dewata, Bali.

Momen tersebut dibagikan akun @markosimic_77 sejak Minggu (12/3/2023).

"See you in Indonesia soon (bendera Indonesia)," tulis Marko Simic dalam Instagram Story-nya.

Unggahan tersebut membuat postingan Marko Simic digeruduk suporter Indonesia.

Para pecinta sepak bola Indonesia masih penasaran, apakah Simic akan kembali berkarier di Indonesia?

Sinyal Simic kembali berkarier di Indonesia bak abu-abu.

Meski kini telah mendarat di Bali, namun belum ada tanda-tanda atau rumor Simic bergabung bersama Stefano Cugurra di Bali United.

Diketahui, Simic sempat bekerja sama dengan Teco saat masih membela Persija Jakarta.

Isu Simic berkarier di Indonesia belum jelas lantaran sampai hari ini, Senin (13/3/2023) Marko Simic justru membagikan produk kopi Indonesia yang mulai dipasarkan di USA.

Pemain yang pernah membela Persija sejak 2018 hingga 2022 ini juga membagikan kopi merek Indo XYZ di Instagram Story-nya.

"Next location confirmed @indo.xyz @michaelriady @snoopdogg."

Namun bukan tak mungkin jika Simic akan berkarier di Tanah Air.

Terlebih saat ini Simic telah membagikan pusat latihan sepak bola ternama di Bali, The Gate Football Enterprise.

Kolase Instagram Story Marko Simic berada di Bali

