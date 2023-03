Lima Pemain Juara Liga Inggris yang Bebas Transfer Akhir Musim: 3 dari Liverpool, 2 dari Manchester

Lima Pemain Juara Liga Inggris yang Bebas Transfer di Akhir Musim

TRIBUNNEWS.COM - In life, every good thing has to come to an end at some point.

Adegium yang bermakna 'Dalam hidup, setiap hal baik harus berakhir pada titik tertentu, sepertinya juga berlaku di Liga Inggris, khususnya merujuk pada kebersamaan sebuah tim dengan pemainnya.

Di Liga Inggris, banyak pemain terbaik dunia datang dan pergi setiap musimnya, musim ini juga tidak akan menjadi pengecualian.

Menjadi kelaziman jika tim-tim Liga Inggris akan melakukan inventarisasi setiap musim untuk menentukan pemain mana yang akan dipertahankan dan mana yang dilepas.

Hal itu termasuk juga soal kontrak kerja seorang pemain di klub.

Meski berstatus bintang dan sudah berkontribusi atas gelar juara bagi klub, pemain yang tidak diperpanjang kontraknya, harus tetap angkat koper.

Berikut daftar lima pemain berstatus bintang yang sudah memenangkan gelar Juara Liga Inggris yang harus hengkang dengan status bebas transfer di akhir musim.

5. Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool)

Pemain Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain merayakan golnya ke gawang Manchester City dalam laga leg pertama babak perempat final Liga Champions di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Kamis (5/4/2018) dini hari WIB. (Twitter @ChampionsLeague)

Setelah kariernya dirusak oleh cedera sejak pindah ke Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain akhirnya berada di akhir petualangannya di Anfield.

Kontrak Mantan pemain Timnas Inggris itu akan berakhir pada Juni mendatang.

Liverpool sepertinya ogah memperpanjang kontraknya.

Oxlade-Chamberlain tiba di Liverpool pada 2017 sebagai gelandang bereputasi sangat apik, setelah tampil menonjol di Arsenal di bawah Arsene Wenger.

Pemain asal Inggris itu digadang-gadang menjadi pemain kunci untuk Liverpool, tetapi ekspektasi itu sepertinya gagal terwujud secara sangat cepat.