Jadwal Liga Spanyol Pekan 26: Duel El Clasico Barcelona vs Real Madrid Untungkan Blaugrana

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal Liga Spanyol pekan 26 dimulai pada Sabtu (18/3/2023) hingga Senin (20/3/2023) dinihari WIB.

Duel El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid bakal menjadi sajian utama pekan 26 Liga Spanyol musim 2022/2023.

Laga El Clasico yang digelar pada Senin (20/3/2022) dinihari itu bakal sangat menentukan puncak klasemen dan gelar juara.

Bek Real Madrid Jerman Antonio Rudiger (Top-L) dan bek Barcelona Spanyol Marcos Alonso (Top-R) melompat untuk bola selama Copa del Rey (Piala Raja) semi final leg pertama pertandingan sepak bola antara Real Madrid CF dan FC Barcelona di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada 2 Maret 2023. (JAVIER SORIANO / AFP)

Berselisih 9 poin antara Barcelona dan Real Madrid, kemenangan pada pekan ini sangat berarti bagi kedua tim.

Kondisi El Clasico pekan ini lebih diuntungkan oleh Blaugrana (Barcelona) dengan 2 faktor.

Yang pertama, Barcelona hanya berfokus pada Liga Spanyol setelah tersingkir dari Liga Eropa oleh Man United.

Yang kedua, anak asuh Xavi Hernandez diuntungkan dengan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Sementara itu pada laga lainnya, Atletico Madrid yang membuntuti Los Blancos di urutan ketiga juga tak bisa dianggap remeh.

Pasalnya, ATM belum terkalahkan dalam 9 laga terakhirnya di Liga Spanyol.

ATM pada pekan ini akan menjamu Valencia di Civitas Metropolitan Stadium.

Jadwal Liga Spanyol Pekan 26

Sabtu, 18 Maret 2023

03.00 WIB - Valladolid vs Athletic Bilbao

20.00 WIB - Almeria vs Cadiz

22.15 WIB - Rayo Vallecano vs Girona

Minggu, 19 Maret 2023